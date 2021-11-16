Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Люблинско-Дмитровской линии метро. Недавно ей исполнилось 5 лет.

Сроки открытия станции переносили несколько раз. Первое время она работала только с одним вестибюлем, второй открыли под Новый год.

Проект станции типовой, но от своих соседей она отличается цветом мрамора и необычными светильниками.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.