Москвичам рассказали, какие станции и улицы разгрузит новый участок БКЛ

В ближайшие месяцы для пассажиров московского метро откроют 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Это "Мнёвники", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект" и другие.

Ожидается, что после запуска этого участка разгрузятся станции "Севастопольская", "Калужская" и "Проспект Вернадского". Также станет свободнее на Аминьевском шоссе, Каховке и Профсоюзной улице.

Благодаря новым станциям БКЛ пассажиры смогут экономить время. Например, от "Калужской" до "Каширской" через центр путь занимает 37 минут, а по Большой кольцевой – 16 минут. Этим маршрутом в сутки пользуется примерно 12,6 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.