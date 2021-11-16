Московский метрополитен обновит навигацию перед открытием новых станций БКЛ

Более 30 тысяч новых схем появится в московском метро. Навигацию меняют перед открытием 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ).

Для удобства пассажиров установят почти 60 тысяч указателей. В районе нового участка метро также появится более 900 лайтбоксов. Они помогут найти выходы, соседние станции и остановки наземного транспорта.

Открыть 10 станций БКЛ планируют в ближайшее время. Предполагается, что пассажиры из западных, юго-западных и южных районов будут тратить на дорогу почти в два раза меньше времени. Технический пуск нового участка провели в сентябре – по линии ходили пустые составы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.