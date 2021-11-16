В России внедрят штрафы за нарушение ПДД на основе данных из приложения

Штрафы по приложению смогут выписывать в России. К июню планируют внедрить систему, которая позволяет наказывать за нарушение ПДД без протокола – на основе данных приложения – фото и видео. Такое поручение дал Владимир Путин.

Сервис предлагают внедрить через регистрацию на госуслугах и в специальном приложении. Подобные уже работают в Москве и Татарстане. Теперь опыт хотят распространить на всю страну.

Любой человек, находящийся в России, сможет фиксировать нарушение на дороге с помощью смартфона и передавать видео в ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.