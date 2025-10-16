В России могут изъять машину в пользу государства за пьяную езду

В России за пьяную езду можно лишиться автомобиля. Суд вправе изъять машину в пользу государства. Именно такое решение приняли в отношении россиянина, который уже несколько раз садился за руль в нетрезвом виде. В итоге конфискацию автомобиля признали правомерной.

Применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения осужденного. Достаточно всего двух обстоятельств: это должен быть его автомобиль, он использовался во время правонарушения.

