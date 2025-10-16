Российские железные дороги (РЖД) открыли продажи на новогодний поезд из Москвы в Великий Устюг. По дороге он будет делать остановки и в других городах. Путь займет около 20 часов.

В этом году впервые билет можно будет приобрести только в одном направлении, а не по круговому маршруту. Это позволит путешественникам самим выбирать, сколько дней находиться в Великом Устюге.

По дороге детей ждет мастер-класс. В вагоне-ресторане можно будет попробовать традиционные блюда северной кухни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.