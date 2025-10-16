Форма поиска по сайту

16 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Ленинградском, Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на ТТК в районе Савеловской эстакады в оба направления, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 5 баллов. Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на Рязанском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области.

