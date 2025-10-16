Две станции московского метро перешли на работу в особом режиме

Станции Кольцевой линии метро "Новокузнецкая" и "Павелецкая" в Москве перешли на работу в особом режиме из-за ремонта эскалаторов. Утром в будние дни вход на "Павелецкую" будет возможен только через ту же станцию Замоскворецкой линии и по пересадке. Выход продолжит осуществляться без изменений.

Тем не менее, по вечерам с понедельника по четверг выйти можно будет только через зеленую ветку. Вход на станцию будет доступен в привычном режиме. Аналогичный график будет действовать на "Новокузнецкой".

