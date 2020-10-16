Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажиры воспользовались помощью инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров 1,3 миллиона раз за 12 лет. В честь дня рождения ЦОМП открывает новый маршрут – до Музея транспорта Москвы на ВДНХ. Для незрячих и слабовидящих пассажиров пройдут экскурсии по выставке "Ты выглядишь на все 100!"

"С 2022 года в столице построено 3 инновационных дома для электробусов, в которых есть все необходимое для комфорта водителей и обслуживания машин. "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка" обслуживают 47 экологичных маршрутов. По будням на них совершают более 190 тысяч поездок. Это на 20% больше, чем в начале года. Будем и дальше развивать сеть экологичного транспорта, как поручил Сергей Собянин" – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За 4 года работы сервиса оплаты проезда по биометрии пассажиры воспользовались им более 177 миллионов раз. Только за последний год число зарегистрированных пользователей выросло в 1,5 раза.