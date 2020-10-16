Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Движение ограничили в центре Москвы в связи с визитом временного президента Сирии

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

"Деньги 24": введение новых правил утильсбора отложат в России до 1 декабря

Режим работы двух станций метро изменится в Москве с 16 октября

Россиянам объяснили перенос повышения стоимости утильсбора

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 октября

"Новости дня": в Метрогородке начали реконструкцию дорог и строительство выезда на МСД

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажиры воспользовались помощью инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров 1,3 миллиона раз за 12 лет. В честь дня рождения ЦОМП открывает новый маршрут – до Музея транспорта Москвы на ВДНХ. Для незрячих и слабовидящих пассажиров пройдут экскурсии по выставке "Ты выглядишь на все 100!"

"С 2022 года в столице построено 3 инновационных дома для электробусов, в которых есть все необходимое для комфорта водителей и обслуживания машин. "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка" обслуживают 47 экологичных маршрутов. По будням на них совершают более 190 тысяч поездок. Это на 20% больше, чем в начале года. Будем и дальше развивать сеть экологичного транспорта, как поручил Сергей Собянин" – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За 4 года работы сервиса оплаты проезда по биометрии пассажиры воспользовались им более 177 миллионов раз. Только за последний год число зарегистрированных пользователей выросло в 1,5 раза.

Читайте также
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика