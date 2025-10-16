Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Около станции метро "Лесопарковая" будут построены и реконструированы дороги и транспортные узлы, сообщил Сергей Собянин. Маршруты станут удобнее для более чем 400 жителей районов Чертаново Южное, Ясенево и Северное Бутово.

"Новые кварталы на месте депрессивных участков в рамках комплексного развития территорий формируются с учетом оптимального баланса жилых и нежилых объектов. Принятые с начала года 46 проектов КРТ предусматривают строительство свыше 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них почти 2,4 миллиона квадратных метров придется на общественно-деловую инфраструктуру" – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Текстильщики на юго-востоке столицы возвели детский сад на 300 мест с бассейном. Он стал частью системы столичного образования и уже принимает воспитанников.