Новости градостроительного комплекса Москвы

16 октября, 14:30

Движение ограничили в центре Москвы в связи с визитом временного президента Сирии

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

"Деньги 24": введение новых правил утильсбора отложат в России до 1 декабря

Режим работы двух станций метро изменится в Москве с 16 октября

Россиянам объяснили перенос повышения стоимости утильсбора

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 октября

"Новости дня": в Метрогородке начали реконструкцию дорог и строительство выезда на МСД

Десять новых поездов "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД до конца года

Асфальт обновили на Каширской улице в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Около станции метро "Лесопарковая" будут построены и реконструированы дороги и транспортные узлы, сообщил Сергей Собянин. Маршруты станут удобнее для более чем 400 жителей районов Чертаново Южное, Ясенево и Северное Бутово.

"Новые кварталы на месте депрессивных участков в рамках комплексного развития территорий формируются с учетом оптимального баланса жилых и нежилых объектов. Принятые с начала года 46 проектов КРТ предусматривают строительство свыше 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них почти 2,4 миллиона квадратных метров придется на общественно-деловую инфраструктуру" – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Текстильщики на юго-востоке столицы возвели детский сад на 300 мест с бассейном. Он стал частью системы столичного образования и уже принимает воспитанников.

