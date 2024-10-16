Участок трассы М-5 запустили в Подмосковье

Новый участок трассы М-5 протяженностью 11 километров открыли в Люберцах. Ожидается, что он снизит нагрузку на Новорязанское шоссе более чем вдвое. О запуске транспортного объекта во время совещания с членами правительства Владимиру Путину отчитался министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Теперь жители Раменского, Воскресенска, Жуковского, Люберец, Луховиц и Коломны смогут в часы пик добираться до Москвы на 1,5 часа быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.