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16 октября, 11:15

Транспорт

На Троицкой линии метро продолжается строительство новых станций

На Троицкой линии метро продолжается строительство новых станций

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На Троицкой линии метро активно строятся новые станции, несколько из которых уже почти готовы к открытию. Первые четыре станции изумрудной ветки приняли первых пассажиров месяц назад. Эта линия станет одной из самых протяженных в столичном метрополитене и самой длинной за МКАД.

Главный специалист производственного отдела АО "Мосинжпроект" Алексей Шерешовец рассказал о ходе строительства станции "Академическая" Троицкой линии. Он отметил, что особенностью строительства является плотная городская застройка и необходимость учета конструкций действующей станции "Академическая" Калужско-Рижской линии, которая находится на расстоянии около 40 метров от нового объекта.

Жители близлежащих районов уже оценили преимущества новой линии. Они отмечают, что метро значительно упростит их повседневную жизнь, сократив время на дорогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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