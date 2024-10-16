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16 октября, 06:15

Транспорт

110 вагонов серии "Иволга 4.0" заменят устаревшие электрички на МЦД до 2024 года

110 вагонов серии "Иволга 4.0" заменят устаревшие электрички на МЦД до 2024 года

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110 вагонов последнего поколения "Иволга 4.0" заменят устаревшие электрички на Московских центральных диаметрах (МЦД) до 2024 года. Новая модель стала более эргономичной.

Поезда оборудовали трехуровневыми поручнями с теплым покрытием, разъемами для зарядки электросамокатов, адаптивным освещением и системой климат-контроля. Кроме того, в них работают Wi-Fi и современные информационные табло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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