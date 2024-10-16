16 октября, 06:15Транспорт
110 вагонов серии "Иволга 4.0" заменят устаревшие электрички на МЦД до 2024 года
110 вагонов последнего поколения "Иволга 4.0" заменят устаревшие электрички на Московских центральных диаметрах (МЦД) до 2024 года. Новая модель стала более эргономичной.
Поезда оборудовали трехуровневыми поручнями с теплым покрытием, разъемами для зарядки электросамокатов, адаптивным освещением и системой климат-контроля. Кроме того, в них работают Wi-Fi и современные информационные табло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.