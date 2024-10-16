110 вагонов серии "Иволга 4.0" заменят устаревшие электрички на МЦД до 2024 года

110 вагонов последнего поколения "Иволга 4.0" заменят устаревшие электрички на Московских центральных диаметрах (МЦД) до 2024 года. Новая модель стала более эргономичной.

Поезда оборудовали трехуровневыми поручнями с теплым покрытием, разъемами для зарядки электросамокатов, адаптивным освещением и системой климат-контроля. Кроме того, в них работают Wi-Fi и современные информационные табло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.