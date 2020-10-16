Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Более 650 тысяч поездок совершили пассажиры по новой Митьковской ветви между Останкино и Электрозаводской. Чтобы запустить пассажирское движение, участок реконструировали и обновили поезда.

"Более 200 новых электробусов поступило в Москву с начала 2023 года. Новая техника российского производства обеспечивает комфорт и безопасность поездок пассажиров. Благодаря заказу столицы сохраняются места на производстве", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Более 28 миллионов проходов по банковской карте совершили пассажиры в метро и на МЦК в сентябре. В начале 2023 года в метро и на МЦК обновили почти четыре тысячи турникетов, чтобы на них можно было платить банковской картой.