Электросамокаты впишут в ПДД

Министерство транспорта и МВД разработали поправки в правила дорожного движения: в них хотят внести средства индивидуальной мобильности (СИМ), которыми являются, в частности, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса.

Скорость движения для СИМ предполагается ограничить 25 километрами в час, а на тротуарах – 20-ю. Также вес подобного транспорта не должен будет превышать 35 килограммов.

О том, помогут ли ограничения решить проблему с аварийностью на СИМ, в эфире телеканала Москва 24 рассказал автоэксперт Сергей Радько.

