Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 23:45

Транспорт

Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет на Воробьевых горах 27 сентября

Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет на Воробьевых горах 27 сентября

"Новости дня": дорожные камеры начнут автоматически выявлять в РФ водителей без ОСАГО

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Водителей без ОСАГО будут выявлять на дорогах с помощью камер

Концерт коми-пермяцкой культуры состоялся в вагоне "Ласточки" в честь 9-летия МЦК

"Деньги 24": Минпромторг изменит методику расчета утилизационного сбора на автомобили

Скорость движения поездов по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет доходить до 400 км/ч

Электросуда прошли более 1 миллиона километров по Москве-реке

В Совете Федерации сообщили, что решения о запуске проверки ОСАГО по камерам пока нет

Семь регулярных маршрутов будут перевозить пассажиров по Москве-реке к 2030 году

Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет на Воробьевых горах 27 сентября. Как отметили в Дептрансе, фестиваль станет возможностью напомнить всем участникам о важности соблюдения правил дорожного движения и ответственном поведении на дорогах.

Начало и закрытие мотосезона в столице отмечают ежегодно. Для гостей фестивалей каждый раз готовят большую развлекательную программу. Ее подробное расписание, а также маршрут заезда мотоциклистов станут известны позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортфестивалигородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика