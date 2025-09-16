Мотофестиваль в честь закрытия сезона пройдет на Воробьевых горах 27 сентября. Как отметили в Дептрансе, фестиваль станет возможностью напомнить всем участникам о важности соблюдения правил дорожного движения и ответственном поведении на дорогах.

Начало и закрытие мотосезона в столице отмечают ежегодно. Для гостей фестивалей каждый раз готовят большую развлекательную программу. Ее подробное расписание, а также маршрут заезда мотоциклистов станут известны позже.

