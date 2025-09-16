Концерт коми-пермяцкой культуры состоялся в вагоне "Ласточки" в честь 9-летия МЦК

Концерт-перфоманс, который получил название "Утренний рейв", состоялся в вагоне поезда "Ласточка" в честь 9-летия Московского центрального кольца (МЦК).

Этот рейв объединил коми-пермяцкую культуру, музыкальную традицию коми-пермяков и современные аудиопрактики. Три современных саунд-художника, которые работают с электронной музыкой, включили в композиции всем знакомые фразы из метро, переведенные на коми-пермяцкий язык.

