16 сентября, 17:30

Транспорт

Концерт коми-пермяцкой культуры состоялся в вагоне "Ласточки" в честь 9-летия МЦК

Концерт коми-пермяцкой культуры состоялся в вагоне "Ласточки" в честь 9-летия МЦК

Концерт-перфоманс, который получил название "Утренний рейв", состоялся в вагоне поезда "Ласточка" в честь 9-летия Московского центрального кольца (МЦК).

Этот рейв объединил коми-пермяцкую культуру, музыкальную традицию коми-пермяков и современные аудиопрактики. Три современных саунд-художника, которые работают с электронной музыкой, включили в композиции всем знакомые фразы из метро, переведенные на коми-пермяцкий язык.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

