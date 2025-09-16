Электросуда прошли более 1 миллиона километров по Москве-реке

Более 1 миллиона километров прошли электросуда регулярных маршрутов по Москве-реке. Сегодня по воде круглый год можно добираться от Киевского вокзала до парка "Фили", от ЗИЛа до Печатников и от Новоспасского причала до ЗИЛа.

В ближайшие 5 лет в столице запустят еще несколько направлений. Проезд можно оплатить "Тройкой", банковской картой, по биометрии или через систему быстрых платежей (СБП). Доступен и единый билет на 30, 90 или 365 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.