Водителей без ОСАГО будут штрафовать через дорожные камеры

Водителей без полиса ОСАГО планируют штрафовать с помощью дорожных камер. Минфин рассчитывает начать эксперимент в ближайшее время. В сети уже называли дату – 1 ноября, однако окончательного решения пока нет и запуск механизма могут отложить.

По данным Российского союза автостраховщиков, в базу данных заносят 99,9% всех полисов еще до вступления их в силу. Тем не менее эксперты отмечают, что необходимо обеспечить корректный обмен данными и исключить риск ошибочных штрафов.

