16 сентября, 09:30

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на обеих сторонах ТТК в районе Киевского путепровода, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

