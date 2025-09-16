Форма поиска по сайту

16 сентября, 07:30

Транспорт

В России могут увеличить утильсбор на автомобили с мощными двигателями

В России хотят увеличить размер утилизационного сбора на автомобили. Речь идет о транспортных средствах, объем двигателя которых превышает 3,5 литра, а мощность составляет 500 лошадиных сил. Об этом пишут СМИ.

Согласно проекту, такие машины старше 3 лет будут облагаться утильсбором в размере 10 миллионов рублей. В Минпромторге подчеркнули, что действующие льготные ставки для физических лиц, которые ввозят машины в Россию, сохранят. Однако это коснется только тех автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

