В России могут увеличить утильсбор на автомобили с мощными двигателями

В России хотят увеличить размер утилизационного сбора на автомобили. Речь идет о транспортных средствах, объем двигателя которых превышает 3,5 литра, а мощность составляет 500 лошадиных сил. Об этом пишут СМИ.

Согласно проекту, такие машины старше 3 лет будут облагаться утильсбором в размере 10 миллионов рублей. В Минпромторге подчеркнули, что действующие льготные ставки для физических лиц, которые ввозят машины в Россию, сохранят. Однако это коснется только тех автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

