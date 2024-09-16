Штрафы для нарушителей на электросамокатах увеличили до 100 тыс руб

Штрафы за передачу аккаунта для использования электросамоката несовершеннолетнему увеличили до 100 тысяч рублей с 1 сентября в кикшеринговом сервисе "Яндекс Go". Дополнительно к штрафу профили подростков блокируются в сервисе, чтобы они не могли воспользоваться им дальше.

Нововведение распространяется на все города присутствия сервиса – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. Однако штраф выписывается только при наличии фото или видео подтверждения нарушения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.