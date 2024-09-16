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16 сентября, 14:15

Транспорт

Несколько выделенных полос открыли в Москве

Несколько выделенных полос открыли в Москве

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В Москве стало больше выделенных полос. Их открыли в центре, на северо-востоке и западе города. Теперь "выделенки" охватывают около 30 городских и более 20 областных маршрутов.

По словам руководителя проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Дептранса Никиты Качарава, благодаря вводу почти 9 километров новых выделенных полос время в пути для пассажиров сократится в среднем в три раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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