Несколько выделенных полос открыли в Москве

В Москве стало больше выделенных полос. Их открыли в центре, на северо-востоке и западе города. Теперь "выделенки" охватывают около 30 городских и более 20 областных маршрутов.

По словам руководителя проекта по информированию управления развития маршрутной сети наземного транспорта Дептранса Никиты Качарава, благодаря вводу почти 9 километров новых выделенных полос время в пути для пассажиров сократится в среднем в три раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.