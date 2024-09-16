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16 сентября, 11:15

Транспорт

В трех округах Москвы появились новые выделенные полосы

В трех округах Москвы появились новые выделенные полосы

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В Москве открылись новые выделенные полосы. Они появились в Театральном проезде, на Большом Москворецком мосту, улице Земляной Вал, у станции метро "Говорово", на Дмитровском шоссе в районе Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), на Осташковском шоссе за МКАД и Рябиновой улице.

Выделенные полосы сократят время в пути для пассажиров городского транспорта в два – четыре раза, а также помогут снизить аварийность в среднем на 25%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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