Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

10 миллионов человек посетили Северный речной вокзал за 4 года с момента его реконструкции. Причалы СРВ больше 5 тысяч раз приняли и отправили в путешествия круизные суда. Северный речной вокзал стал важнейшим транспортным объектом и любимым местом отдыха.

"К 2030 году городской транспорт столицы будет направленно подстраиваться под конкретного человека с учетом его потребностей. Это задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. По его поручению мы реализуем "Программу развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года". Важную роль в ней играют экологичный электротранспорт и современные цифровые решения, на базе которых и будет формироваться адресный подход к каждому пассажиру", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Москве прошел третий в этом году велофестиваль, в котором приняли участие более 50 тысяч человек. Велосипедисты стартовали от ВДНХ и яркой многотысячной колонной проехали до Крылатского.