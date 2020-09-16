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16 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Мой район. Новости": на столичных вокзалах начнут тестировать вход по биометрии

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

10 миллионов человек посетили Северный речной вокзал за 4 года с момента его реконструкции. Причалы СРВ больше 5 тысяч раз приняли и отправили в путешествия круизные суда. Северный речной вокзал стал важнейшим транспортным объектом и любимым местом отдыха.

"К 2030 году городской транспорт столицы будет направленно подстраиваться под конкретного человека с учетом его потребностей. Это задача, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. По его поручению мы реализуем "Программу развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года". Важную роль в ней играют экологичный электротранспорт и современные цифровые решения, на базе которых и будет формироваться адресный подход к каждому пассажиру", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Москве прошел третий в этом году велофестиваль, в котором приняли участие более 50 тысяч человек. Велосипедисты стартовали от ВДНХ и яркой многотысячной колонной проехали до Крылатского.

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