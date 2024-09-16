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16 сентября, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 16 сентября в Москве

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 16 сентября в Москве

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В понедельник, 16 сентября, свободное движение прогнозируется на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона. Вечерняя загруженность дорог, по прогнозам Дептранса, составит 5–6 баллов.

Тем временем на четырех участках МКАД продолжаются строительные работы. Среди них – 14-й, 91-й километры, а также отрезок с 29-го по 32-й.

Ведомство также напомнило, что расписание на МЦД-3 изменится в будние дни с 9 по 30 сентября. Корректировки коснутся движения поездов в период с 22:00 до 07:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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