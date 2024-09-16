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16 сентября, 08:30

Транспорт

Новости мира: в России вырастет утилизационный сбор для автомобилей

Новости мира: в России вырастет утилизационный сбор для автомобилей

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В России вырастет утилизационный сбор для автомобилей. Об этом сообщили в Минпромторге. Долгосрочная шкала индексации начнет действовать с 1 октября и будет расти с каждым годом до 2030-го. Мера касается юридических лиц и тех, кто ввозит машины для перепродажи.

Между тем в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработали ракетные и артиллерийские стрельбы. Они прошли в рамках учений "Океан-2024". С российской стороны свои возможности продемонстрировали более 15 кораблей, в том числе ракетный крейсер "Варяг".

В свою очередь, Ростовскую область захватили ландшафтные пожары. За минувшие сутки их насчитали порядка 135. С ними борются более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники. Огонь перешел на населенные пункты и уничтожил почти 30 строений.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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