Новости мира: в России вырастет утилизационный сбор для автомобилей

В России вырастет утилизационный сбор для автомобилей. Об этом сообщили в Минпромторге. Долгосрочная шкала индексации начнет действовать с 1 октября и будет расти с каждым годом до 2030-го. Мера касается юридических лиц и тех, кто ввозит машины для перепродажи.

Между тем в Японском море боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС Китая отработали ракетные и артиллерийские стрельбы. Они прошли в рамках учений "Океан-2024". С российской стороны свои возможности продемонстрировали более 15 кораблей, в том числе ракетный крейсер "Варяг".

В свою очередь, Ростовскую область захватили ландшафтные пожары. За минувшие сутки их насчитали порядка 135. С ними борются более двух тысяч человек и почти 300 единиц техники. Огонь перешел на населенные пункты и уничтожил почти 30 строений.

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