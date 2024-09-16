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16 сентября, 07:15

Транспорт

Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются в центре Москвы

Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются в центре Москвы

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Работы по восстановлению трамвайной сети завершаются на улицах Сергия Радонежского и Трифоновской в Москве. На последней движение запустят уже в следующем году, когда достроят новый небольшой участок до Рижского вокзала. Трамвай вернется туда спустя тридцать лет.

На улице Сергия Радонежского, в свою очередь, уже закончилось строительство линии длиной почти 900 метров. Сейчас специалисты благоустраивают территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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