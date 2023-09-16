Электробусы в Москве будут заряжаться быстрее. На Саратовской улице на юго-востоке столицы начали устанавливать специальные зарядные станции. Их будет 12, и в сутки они могут пропустить более 70 единиц транспорта. Это даст возможность менять устаревшие дизельные автобусы на современный экологичный электротранспорт. К концу будущего года количество таких "зарядок" в городе доведут почти до 400.

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