Правительство выделило 15 миллиардов рублей на организацию полетов гражданской авиации

Правительство направило 15 миллиардов рублей на организацию полетов гражданской авиации. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Деньги поступят в корпорацию, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов в России. Выделенных средств хватит на аэронавигационное обслуживание не менее одного миллиона рейсов.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.