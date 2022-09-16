"АвтоВАЗ" снял с производства модель Lada X-Ray из-за высокой доли импортируемых компонентов. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Ильинский.

Как рассказали в Минпромторге, в ближайшие два-три года завод начнет выпускать две новые модели Lada.

В свою очередь, глава компании Максим Соколов заявил о намерениях восстановить практически всю досанкционную линейку.

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