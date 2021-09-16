В Москве до конца года откроются шесть станций будущего МЦД-4. Это Аминьевская, Минская, Апрелевка, Толстопальцево, Кокошкино и Матвеевская.

Также начали строить станции Поклонная и Кутузовская, которые тоже станут частью четвертого диаметра.

Где появятся новые пересадки? Какие линии метро разгрузятся? И из каких районов станет проще добираться до центра? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.