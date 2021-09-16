В Домодедово таксисты придумали способ бороться за клиентов

Пассажиры жалуются, что из аэропорта Домодедово невозможно уехать. Такси приходится ждать очень долго.

Оказалось, что воюют водители, причем друг с другом – мухлюют с заказами и играют с тарифами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.