На Рижской площади идут работы по восстановлению трамвайных путей

В Москве продолжается развитие трамвайной сети. На Рижской площади строители прокладывают новые рельсы и реконструируют пути, которые были закрыты 30 лет назад. Уже готово более двух километров линии, заменены стрелки и построено разворотное кольцо.

Новый маршрут соединит транспортный хаб "Рижская" с ключевыми точками в центре города, что сделает поездки удобнее для жителей Марьиной Рощи и студентов, приезжающих в район на учебу. Кроме того, новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД-3 Останкино.

