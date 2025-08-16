Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 09:45

Транспорт

На Рижской площади идут работы по восстановлению трамвайных путей

На Рижской площади идут работы по восстановлению трамвайных путей

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 17 августа

Рабочие начали укладывать новый асфальт на Тверской улице в Москве

В России могут начать штрафовать за телефон в руках при переходе улиц

На Тверской улице Москвы временно ограничили движение

На Тверской улице Москвы приступили к смене асфальта

"Новости дня": открыт новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

На Тверской улице в Москве временно перекроют движение

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

В Москве частично перекроют движение на Тверской улице

В Москве продолжается развитие трамвайной сети. На Рижской площади строители прокладывают новые рельсы и реконструируют пути, которые были закрыты 30 лет назад. Уже готово более двух километров линии, заменены стрелки и построено разворотное кольцо.

Новый маршрут соединит транспортный хаб "Рижская" с ключевыми точками в центре города, что сделает поездки удобнее для жителей Марьиной Рощи и студентов, приезжающих в район на учебу. Кроме того, новая трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД-3 Останкино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляМария Антропова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика