Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 17 августа

В Москве 17 августа временно изменится движение трамваев из-за забега по Садовому кольцу. До 20:00 не будут ходить трамваи между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды".

В это время трамваи будут следовать по измененным маршрутам: от МЦД Калитники через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской", а также от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до "Пролетарской".

Вместо трамваев пассажиры смогут воспользоваться автобусами № 913, которые поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до станции "Чистые пруды".

