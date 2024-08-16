Велопатруль ЦОДД проехал 13 тыс км в столице в 2024 году

В летнее время за ситуацией на дорогах в столице следит велопатруль ЦОДД. С начала сезона в 2024 году его сотрудникам удалось проехать порядка 13 тысяч километров. За это время они помогли москвичам найти нужный адрес и отремонтировать самокаты и велосипеды. Кроме того, сотрудники патруля следят за дорожной инфраструктурой: работают ли светофоры, в каком состоянии находятся велопарковки и знаки.

Что берет с собой каждый сотрудник велопатруля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.