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16 августа, 08:30

Транспорт

Велопатруль ЦОДД проехал 13 тыс км в столице в 2024 году

Велопатруль ЦОДД проехал 13 тыс км в столице в 2024 году

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В летнее время за ситуацией на дорогах в столице следит велопатруль ЦОДД. С начала сезона в 2024 году его сотрудникам удалось проехать порядка 13 тысяч километров. За это время они помогли москвичам найти нужный адрес и отремонтировать самокаты и велосипеды. Кроме того, сотрудники патруля следят за дорожной инфраструктурой: работают ли светофоры, в каком состоянии находятся велопарковки и знаки.

Что берет с собой каждый сотрудник велопатруля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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