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16 августа, 08:45

Транспорт

В Москве протестируют сидения для инновационных вагонов метро

В Москве протестируют сидения для инновационных вагонов метро

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В Москве любой желающий сможет самостоятельно протестировать сидения для инновационных вагонов метро, сообщил столичный Дептранс. Оценить удобство предлагают на стенде, имитирующем часть вагона. Участники смогут опробовать разные варианты сидений. А затем дать обратную связь модераторам Центра клиентского сервиса.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на участие можно на сайте Московского метрополитена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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