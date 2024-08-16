В Москве протестируют сидения для инновационных вагонов метро

В Москве любой желающий сможет самостоятельно протестировать сидения для инновационных вагонов метро, сообщил столичный Дептранс. Оценить удобство предлагают на стенде, имитирующем часть вагона. Участники смогут опробовать разные варианты сидений. А затем дать обратную связь модераторам Центра клиентского сервиса.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на участие можно на сайте Московского метрополитена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.