Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 08:30

Транспорт

Жителям Москвы рассказали о ситуации на дорогах 16 августа

Жителям Москвы рассказали о ситуации на дорогах 16 августа

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Пятница, 16 августа, – короткий рабочий день, поэтому москвичи отправятся домой раньше, в районе 16:00, как предупреждает Дептранс.

Строительные работы ведутся на участке 29–32-го, на 45-м и 52-м километрах МКАД. На Лужнецкой эстакаде и ТТК также идут ремонтные работы.

По данным Дептранса, свободное движение будет на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте.

Также департамент напомнил, что движение поездов будет закрыто на участке Сокольнической линии метро с 24 по 28 августа включительно для подготовки к открытию новой станции "Потапово". Движение будет ограничено на участке "Саларьево" – "Новомосковская". Работы будут проходить в том числе в выходные, когда пассажиров меньше, добавили в ведомстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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