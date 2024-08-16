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16 августа, 07:45

Транспорт

Новости мира: 650 авиарейсов отменено в Японии в связи с приближением тайфуна Ампил

Новости мира: 650 авиарейсов отменено в Японии в связи с приближением тайфуна Ампил

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По меньшей мере 650 авиарейсов отменено в Японии в связи с приближением сильного тайфуна Ампил. Частично ограничено движение поездов и парома, перекрыты нескольких трасс в Токио. По прогнозам метеорологов, тайфун обрушится на Токио 16 августа.

Тем временем сборная МЧС России прилетела в Казахстан для участия в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. В аэропорту их встретили коллеги в национальных костюмах с угощениями. Этапы соревнований уже начались. В чемпионате участвуют спасатели из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Словакии и Чехии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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