Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 01:30

Транспорт

Экскурсию по строящейся станции метро организовали для жителей столицы

Экскурсию по строящейся станции метро организовали для жителей столицы

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Для жителей столицы устроили экскурсию на закрытый объект в метро – москвичи осмотрели строящуюся станцию "Новомосковская". Это мероприятие стало частью фестиваля "Территория будущего. Москва 2030": участники записывались на осмотр новой платформы на сайте городского форума.

Специалисты рассказали о специфике работы первой пересадочной станции на территории ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
транспортметровидеоРоман КарловМария Антропова
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