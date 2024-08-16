Экскурсию по строящейся станции метро организовали для жителей столицы

Для жителей столицы устроили экскурсию на закрытый объект в метро – москвичи осмотрели строящуюся станцию "Новомосковская". Это мероприятие стало частью фестиваля "Территория будущего. Москва 2030": участники записывались на осмотр новой платформы на сайте городского форума.

Специалисты рассказали о специфике работы первой пересадочной станции на территории ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.