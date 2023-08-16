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11:30

Транспорт

Москвичи более 65 тыс раз активировали бесплатные поездки на велосипедах

Москвичи более 65 тыс раз активировали бесплатные поездки на велосипедах

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Москвичи активировали бесплатные поездки на велосипедах более 65 тысяч раз с конца июля. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что воспользоваться прокатом можно по безлимитным проездным "Единый" и картам москвича. В акции участвуют 10 тысяч велосипедов "Велобайка". Время бесплатной поездки составляет 30 минут, а их количество в день неограниченно, но в зависит от категории абонемента.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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