Москвичи более 65 тыс раз активировали бесплатные поездки на велосипедах

Москвичи активировали бесплатные поездки на велосипедах более 65 тысяч раз с конца июля. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что воспользоваться прокатом можно по безлимитным проездным "Единый" и картам москвича. В акции участвуют 10 тысяч велосипедов "Велобайка". Время бесплатной поездки составляет 30 минут, а их количество в день неограниченно, но в зависит от категории абонемента.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.