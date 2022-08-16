Поезда на Крымском полуострове возобновляют движение по графику. Первый состав Симферополь – Москва должен отправиться 16 августа в 22:25. Об этом сообщили в пресс-службе оператора ж/д-перевозок.

Это стало возможным в связи с открытием железной дороги под Джанкоем. Пути были повреждены в результате диверсии на складе военного назначения – там взорвались боеприпасы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.