Новости последнего часа: на Садовом кольце полностью восстановили движение после пожара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Садовой-Самотечной полностью восстановили движение после пожара на проезжей части, заявили в Дептрансе.

Водителей Подмосковья попросили быть внимательнее на дорогах из-за аномальной жары, прокомментировали в Минтрансе региона.

В Крыму пассажиров привозят к поездам автобусами после изменения расписания из-за ЧП, сообщили в Минкурортов.