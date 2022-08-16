Маршруты поездов после ЧП в Джанкойском районе Крыма изменят

В Крыму изменят маршруты поездов после ЧП в Джанкойском районе. На данный момент поврежденные железнодорожные пути восстановлены.

Поезда, следующие с материка, будут останавливаться на станции Владиславовка, и оттуда пассажиров будут развозить на автобусах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Минобороны сообщало о происшествии на складе военного назначения в селе Майское, недалеко от Джанкоя. Из-за разлета снарядов при детонации боеприпасов пострадали железнодорожные пути, а также гражданские объекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.