Новости последнего часа: иностранные самолеты эксплуатируют в границах летной безопасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Иностранные самолеты в России эксплуатируют в границах летной безопасности, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Поврежденные железнодорожные пути на севере Крыма восстановили, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Велосипедист, пострадавший в аварии на 1-й Тверской-Ямской улице, находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказали в ГИБДД.