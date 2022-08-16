Капсулы для сна появились на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы

В Москве открылись капсульные отели на Ярославском и Казанском вокзалах. Найти их можно в залах "Комфорт". Людям сдают маленький бокс, чтобы поспать. Там же можно зарядить гаджет.

В капсуле есть все необходимое для комфортного отдыха. При таком заселении предоставят подушку, комплект одноразового постельного белья и плед. Час в капсуле обойдется в 250 рублей. Это минимальная стоимость. За полдня попросят максимум 1 500 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.