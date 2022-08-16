Ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ продлены до 23 августа

Росавиация продлила до 23 августа ограничения на полеты в аэропорты юга России. Летать нельзя в Белгород, Анапу, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Симферополь и другие города.

Попасть в южные города можно другими видами транспорта. Также самолеты принимает сочинский аэропорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.