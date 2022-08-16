Москвичам предложили воспользоваться долгосрочной арендой каршеринга

Взять машину в каршеринге можно будет хоть на месяц. Москвичам предлагают воспользоваться новой услугой – долгосрочной арендой. Однако только в тестовом режиме.

Насколько далеко от столицы позволяет отъехать такой сервис? Кому он уже доступен и сколько стоит? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.