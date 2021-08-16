Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта

С 27 августа количество регулярных рейсов из Москвы в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю на каждый курорт.

Сейчас на египетские пляжи летает только по пять самолетов в неделю. Об увеличении количества рейсов сообщили в Оперштабе.

Чартеры в Египет пока не летают. Туроператоры ожидают их запуска в октябре. В Ассоциации туроператоров ранее также сообщили, что первые рейсы на египетские курорты в августе улетали полностью загруженные российскими туристами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.