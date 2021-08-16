Тестирование системы Face Pay запустили на Арбатско-Покровской линии метро

Систему Face Pay участники тестовой группы с 16 августа смогут опробовать на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Ранее такой способ оплаты проезда ввели на Филевской линии. А к концу месяца систему запустят на Калужско-Рижской и Солнцевской линиях подземки.

Для того чтобы оплатить поездку по-новому, пассажирам достаточно будет привязать к номеру телефона фотографию, банковскую карту и "Тройку". Как отмечают в Дептрансе, Face Pay – надежная и удобная система. Она позволяет сократить все процессы до минимума. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.